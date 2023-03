Des scientifiques font une découverte terrifiante: le champignon meurtrier de «The Last of Us» a été trouvé dans des araignées

Des mycologues, des spécialistes des champignons, ont fait une découverte terrifiante au Brésil : ils ont trouvé dans la forêt tropicale un champignon proche de celui décrit dans le jeu vidéo et la série « The Last of Us », un nouveau type de cordyceps, transformant les humains, en infectés, des créatures proches des zombies.

Le champignon en question tue lentement des araignées, en se propageant en elle. Il n’a toutefois pas la capacité de prendre contrôle de leur corps, écrit le Daily Star.