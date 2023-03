Le Wiltcher’s, célèbre hôtel bruxellois, fête ses 110 ans!

Le 110e anniversaire du Steingenberger Wiltcher’s Hotel est placé sous le signe de la nouveauté. Norman Mark, fraîchement élu nouveau directeur de l’établissement, a apporté avec lui des valises remplies de projets et d’ambitions. Il nous a reçus dans la suite royale, pour célébrer ce bel anniversaire et confier ses attentes dans ce nouveau job : « J’aimerais que l’hôtel devienne une référence, pas seulement un lieu où l’on dort mais un endroit qui offre une véritable expérience, à travers la gastronomie mais aussi la culture », confie Norman Mark.

Un hôtel de prestige

L’établissement est classé Hôtel cinq étoiles supérieur depuis avril 2021, une catégorie créée en 2019 par la région bruxelloise qui donne accès à la plus haute catégorie européenne d’hébergement. Dans la capitale, seul l’Hôtel Amigo a également obtenu cette distinction.

L’hôtel offre un service de prestige. - C.L.

Et pour être à la hauteur de cette reconnaissance, le Wiltcher’s met les petits plats dans les grands, à tous les niveaux. « L’hôtel accueille des clients de prestige, qui exigent des prestations irréprochables », poursuit Norman Mark. Et en effet, de nombreuses célébrités ou personnalités politiques ont séjourné dans les murs de cet endroit mythique : Les Rolling Stones, Céline Dion, Lady Gaga ou encore le Dalaï-Lama, tous ont une histoire avec le Wiltcher’s.

Les Rolling Stones ont séjourné entre les murs de l’hôtel. - C.L.

Ce luxe et ce prestige s’accompagnent d’un fonctionnement durable, puisque l’hôtel signe et applique la charte « Green Key Hotel » : « Je pense que c’est indispensable pour l’avenir de s’inscrire dans cette dynamique et de viser des objectifs environnementaux », ajoute le nouveau directeur. Année après année, le Wiltcher’s continue d’innover en proposant de nouveaux services toujours plus surprenants, comme l’Iconic Dog Package, qui offre un séjour de luxe à nos fidèles compagnons.

Certaines marques exposent des vêtements dans les dressings. - C.L.

Le programme des 110 ans

Tout au long de l’année, de nombreuses activités seront proposées dans et autour de l’hôtel pour célébrer cet anniversaire. Expositions d’art contemporain, défilés de mode, événements musicaux, festifs et gastronomiques sont au programme des prochains mois. Le prochain rendez-vous est fixé au 30 mars, pour une exposition dans les chambres et suites du 6e étage de l’hôtel. Des festivités moins ponctuelles animeront également cette année, avec des soirées piano-bar, des après-midi brunch…