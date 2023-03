Les sections «arts plastiques» des écoles provinciales s’exposent à Louvain-la-Neuve avec «L’Air et l’Eau»

Organisée en collaboration avec l’Esplanade, l’exposition « L’Air et l’Eau » présentera différentes œuvres (peintures, sculptures, dessins…) réalisées par les élèves des sections « Technique de qualification – Arts plastiques et Infographie » du Cepes de Jodoigne, de l’Ipes de Wavre, de l’ITP de Court-Saint-Etienne et de l’Ipam de Nivelles. Ces œuvres d’art sont nées dans le cadre du Plan Colibri du Brabant wallon et de la sensibilisation des élèves au changement climatique.

« Il s’agit d’une belle opportunité pour nos élèves d’exposer leurs talents au-delà des murs de leurs écoles et de rapprocher leurs œuvres du public », souligne Isabelle Evrard, députée provinciale de l’Enseignement.