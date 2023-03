Antoing: Miss Pays Blanc signe son retour avec un nouveau comité

L’ASBL Miss, Mister & Ambassadrice Antoing – Pays Blanc relance l’élection de Miss Antoing. « La dernière élection était organisée en 2018 pour élire la Miss 2019, mais elle n’était pas sous notre présidence. Puis on a recréé un nouveau comité en 2020, mais nous avons été stoppés dans notre élan à cause du Covid et ce n’est que cette année, que nous lançons à nouveau l’élection. On a relancé l’ASBL officiellement avec la recherche de sponsors », indique Mégane Cornil, présidente.

Le comité recherche des jeunes filles âgées entre 16 et 26 ans. « Elles doivent être d’Antoing ou de la région. Nous ne les obligeons pas à être domiciliées dans l’entité mais elles doivent avoir un lien avec Antoing, comme y être allée à l’école, fréquenter une maison de jeunes… Cette année, on organise exclusivement une élection pour les miss et on verra si on relance les autres catégories par la suite ».