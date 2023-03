D’enfant de quartier à Bruxelles à directeur dans l’immobilier, Abraham sort son livre «Vivez vos rêves»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Détrompez-vous… derrière son nom, « Abraham de Bettencourt est loin d’être l’enfant parfait qui a eu une jeunesse simple et aisée ». Avec un père totalement absent et une mère peu présente, ce Bruxellois a très tôt dû se débrouiller seul. Il a grandi dans le quartier Anneessens, arrêté ses études en 4e secondaire et ses fréquentations ont mal tourné.

Heureusement, à l’âge de 20 ans, grâce au développement personnel, ce jeune en décrochage a su avoir un déclic et repartir sur un meilleur chemin. Diplôme en poche, il est aujourd’hui, avec fierté, à la tête d’une entreprise qui gère 30 personnes.