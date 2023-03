Elargissement de l’Otan: le président turc Erdogan demande à son parlement de ratifier l’adhésion de la Finlande

« Nous avons décidé d’entamer le processus d’adhésion de la Finlande à l’Otan dans notre parlement », a-t-il dit à l’issue d’une rencontre à Ankara avec le président finlandais Sauli Niinistö.

« La chose la plus importante est que la Finlande et la Suède deviennent rapidement membres à part entière de l’Otan, et non pas qu’elles adhèrent exactement en même temps », a affirmé peu après le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, dans une déclaration saluant l’annonce de M. Erdogan.