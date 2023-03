La CSC Brabant wallon lance sa campagne rappelant l’importance de l’index au grand public

Lors de cette action, il s’agissait de lancer officiellement la campagne «Index - We Trust», qui durera jusqu’à la fin du mois de juin en Brabant wallon et comportera diverses actions dans les espaces publics et les entreprises. L’objectif du syndicat chrétien est de rappeler l’importance de l’indexation des salaires et de faire tomber quelques fausses idées reçues sur le sujet.

Le tract distribué, parodiant les publicités des grands magasins, mentionne l’augmentation du prix de plusieurs produits: +18% pour le pain, +15% pour le fromage, +34% pour les oeufs, +17% pour la viande. Le texte rappelle que les salariés, pensionnés ou allocataires sociaux ont bénéficié d’une indexation pour éviter que leur pouvoir d’achat soit trop écorné.