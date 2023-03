Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ponctuel, précis et nettement plus franc dans le propos que son prédécesseur Roberto Martínez. Sans être un tribun, le nouveau coach fédéral Domenico Tedesco a tranché avec les discours du passé en justifiant ses choix avec une relative franchise, n’hésitant pas parfois à souligner lui-même les contradictions se cachant parfois dans certains d’entre eux, comme la présence de Thomas Meunier, en disgrâce à Dortmund, et l’absence de Dries Mertens au motif pourtant identique du manque de rythme à Galatasaray.

En l’espace de 45 minutes, Tedesco a jeté les bases du renouveau des Diables. Mais il reste le seul à savoir jusqu’où il veut aller. Il faudra sans doute attendre le rassemblement du mois de juin pour connaître ses réelles intentions de tourner la page ou de clore définitivement le chapitre « Génération dorée » dans la riche histoire de la sélection nationale.

Entre-temps, voici ce qu’il faut retenir des premières options prises.

1 Witsel, dégagé en touche avant une mise en retrait définitive ?