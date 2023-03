Les analyses de la Galerie du Centre à Bruxelles montrent une absence de composés organiques volatiles

«Les mesures de qualité de l’air effectuées le 1er mars par Bruxelles Environnement en quatre lieux différents (à l’entrée et dans une salle du cinéma, dans la galerie commerçante ainsi que le parking) ont montré l’absence de composés organiques volatiles», expose Bruxelles Environnement. «Seules quelques traces de substances ont été retrouvées dans le parking, qui correspondent à des composés habituellement présents dans des carburants notamment», précise l’administration régionale.

Une centaine de personnes se plaignant d’irritations des yeux et des voies respiratoires avaient été évacuées du cinéma Aventure au mois de février. La galerie a ensuite été fermée au public sur ordre du bourgmestre, le temps que des experts tentent de déterminer la source du problème et de mesurer la qualité de l’air, avant d’être partiellement rouverte.

Une explication ?

L’hypothèse de la présence de composés organiques volatiles - des substances chimiques et parfois irritantes pour les yeux et les voies respiratoires - avait été avancée par les pompiers et des experts environnementaux. Ces composés se retrouvent généralement dans les produits utilisés dans les salons de manucure, qui sont présents en grand nombre aux alentours du cinéma.