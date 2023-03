Le gouvernement fédéral valide l’interdiction temporaire de TikTok pour son personnel: celui-ci devra supprimer l’application des appareils professionnels pour le 31 mars

La mesure fait suite à des décisions analogues prises par d’autres pays et par les institutions de l’Union européenne.

«Sur proposition du Premier ministre Alexander De Croo et de la ministre de la Fonction publique Petra De Sutter, le Conseil des ministres a marqué son accord concernant un projet de circulaire relatif à une interdiction temporaire d’utiliser l’application TikTok sur les appareils de service du personnel des autorités publiques fédérales», a indiqué la chancellerie du Premier ministre dans un communiqué.

«À la lumière des avis de la Sûreté de l’État et du Centre pour la Cybersécurité Belgique, le Conseil national de Sécurité du 10 mars avait décidé l’interdiction, avec entrée en vigueur immédiate, d’installer et d’utiliser l’application sur les appareils de service et la suppression, d’ici le 31 mars 2023, de toutes les applications TikTok installées sur ces appareils de service.