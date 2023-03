Les travaux du boulevard urbain se poursuivent à Seraing: la rue Puits-Marie impactée

La Ville de Seraing informe que d’importants travaux auront lieu dans le cadre de la troisième phase de l’aménagement du Boulevard urbain. Ces derniers concernent la rue Puits-Marie, en sa partie comprise entre les rues de la Baume et du Charbonnage.

Concrètement, ils consistent en la réalisation d’un giratoire à l’angle des rues de la Glacière, du Puits-Marie, des Pierres, de la Baume et Trois-Mêlées et auront pour conséquences de mettre en cul de sac les rues de la Baume et des Pierres à leurs jonctions ainsi que la rue du Molinay à sa jonction avec la rue Puits-Marie.