Deux expositions du Rotary-Club de Saint-Ghislain en faveur des institutions sociales de l’enfance

Depuis bientôt 45 ans, le Rotary-Club de Saint-Ghislain, dans le respect de la devise « Servir d’abord », œuvre pour conforter les institutions à caractère social plus spécifiquement orientées vers l’enfance et l’adolescence.

– Du 1er au 9 avril prochain, à l’Espace Ockeghem (tour de la ville), une rétrospective de 50 ans de vie culturelle à Saint-Ghislain, grâce à la collection de photographies, articles de presse, affiches, documents divers mis à disposition par son président actuel, Denis Coulon. L’ensemble enrichi d’une quarantaine d’œuvres originales : dessins au crayon, planches de BD, évoquant la ville et mises en vente au profit de l’enfance défavorisée. Exposition accessible tous les jours de 14 à 1 h, entrée libre.

L’affiche «50 ans de vie culturelle». - D.R.

– Du 1er au 8 avril, salle de la Licorne aux Jardins du Cloître (Foyer culturel), une exposition de travaux d’étudiants suite à un appel à concours proposant aux écoles de la ville de réagir sur trois thèmes : écologie et biodiversité, protection de l’environnement et ensemble savoir vivre. Le lycée provincial d’enseignement technique du Hainaut a été le seul à proposer des travaux graphiques sur le thème « Vivre Ensemble », qui ont mérité une mise en valeur et une gratification pour les élèves des sections artistiques, infographie et du premier degré. L’exposition est accessible aux heures d’ouverture de « Septem » sur la Grand’Place.