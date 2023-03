Noces d’or à Mons: Claudette et Michel se sont rencontrés lors d’une soirée organisée

Un demi-siècle plus tard, les jubilaires ont été reçus dans la salle des mariages de l’hôtel de ville par l’échevine Catherine Houdart et l’échevin Achile Sakas qui les ont félicités et remis les traditionnels cadeaux de circonstances offerts par la Ville. Ensemble, ils ont également retracé leur parcours respectif.

Michel est né à Nimy le 8 janvier 1950 dans une famille qui comptait une fille et un garçon. Papa était facteur et maman au foyer. Après avoir suivi des cours d’électricité à Saint-Luc Mons puis des cours du soir, il a débuté sa carrière professionnelle en tant qu’électricien et a notamment offert ses services à l’usine Semailles à Hyon, à André Laude à Cuesmes, chez Unerg ou encore Intercom devenu Electrabel puis Elia. Il est retraité depuis 2011.