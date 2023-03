Cindy Mascaux, l’auteure présumée du meurtre de John Custers à Morialmé, a été libérée sous surveillance électronique

Cindy Mascaux, 38 ans, est accusée d’avoir porté un coup de couteau mortel à son compagnon de l’époque John Custers, le 21 octobre dernier à Morialmé, dans une habitation toute proche du circuit de Mettet. Elle conteste depuis l’intention d’homicide et précise avoir voulu seulement se défendre face aux violences exercées par la victime, leur relation étant considérée comme très compliquée dans un contexte d’alcool et de toxicomanie.

L’auteure présumée a réitéré ses propos lors d’une reconstitution des faits en février dernier. Incarcérée en détention préventive à la prison de Marche-en-Famenne, elle avait été libérée une première fois et placée sous surveillance électronique par la Chambre du conseil de Namur. Le parquet s’était alors opposé à cette décision et avait obtenu gain de cause devant la Chambre des mises en accusation.