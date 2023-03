La Fenice dans le centre de Verviers, c’est définitivement terminé: «Ça mettait en péril notre réputation»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On ne profitera plus des pizzas et pâtes fraîches de La Fenice au centre de Verviers. Une décision difficile pour la responsable de la pizzeria, Aurélie Paternico. « Ça faisait presque 38 ans que mon papa était dans le centre de Verviers. »