Forchies B «n’a pas été récompensé» en P4F Hainaut

Lire aussi Victoire 3 à 2 du FC Snef face au R.S.A. Forchies en provinciale 4 série F (Hainaut)

« Avec mon T2, nous sommes unanimes pour dire qu’on a livré notre plus belle prestation de la saison. On a dominé quasi la totalité du match et l’entraîneur adverse était d’accord pour le dire. Snef a eu quatre occasions et en a mis trois au fond alors que nous avons touché deux fois la latte et manqué quelques face-à-face. Je suis fier de mes gars, mais je suis vraiment triste pour eux car pour moi, c’est notre match-référence et on n’a pas été récompensé », expliquait le T1, Fabian Bertrand.