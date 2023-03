Les clients de l’AD Delhaize de Battice trouveront bientôt leur supermarché complètement transformé

Les engins de chantier s’activent derrière l’AD Delhaize de Battice. Ils sont annonciateurs d’une bonne nouvelle pour le commerce qui s’apprête à connaître une nouvelle jeunesse. Lire aussi La députée disonaise Chanelle Bonaventure soutient les travailleurs de Delhaize: «Anormal de faire toujours des économies sur le dos des travailleurs» Les travaux ont démarré voici quelques semaines, au mois de février. Le supermarché va s’agrandir de 290 m², atteignant ainsi une surface de vente de 1.780 m² indique L’Avenir. Jean-Michel Hanchir, le responsable de l’AD Delhaize explique : « On agrandit notre réserve et on rénove l’intérieur du magasin pour qu’il soit plus contemporain », explique Jean-Michel Hanchir, le gérant du magasin qui juge cela bien nécessaire. « Il se fait un peu vieux. » C’est que la concurrence est rude dans la région où beaucoup de supermarchés ont été rénovés dernièrement.

Lire aussi Les Delhaize de Verviers et Heusy resteront fermés jusqu’à mardi au moins Une fois l’extension réalisée – « ça va prendre plusieurs mois, certainement six » – on s’occupera de l’intérieur du magasin. « Si tout va bien, fin d’année on rouvrira. » Au mieux à la fin septembre ou début octobre. Pour le bon déroulement des travaux, il faudra bien fermer le magasin quelques jours, voire quelques semaines. Difficile, à l’heure actuelle, de dire quand et durant combien de temps.