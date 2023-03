Et maintenant, l’Union peut valider les Champions Playoffs

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’Union peut clôturer cette semaine historique en apothéose. Non contents d’avoir terrassé Genk, le leader du championnat, dimanche dernier et d’avoir ensuite sorti l’Union Berlin en 8es de finale de l’Europa League ce jeudi, les Saint-Gillois ont désormais la possibilité de valider officiellement leur ticket pour les Champions Playoffs ce week-end. À cinq matches de la fin de la phase classique, ils comptent en effet quatorze points d’avance sur le cinquième, La Gantoise. « C’est un beau challenge qui nous attend, même si on ne regarde pas trop le classement », sourit Karel Geraerts.