La Ville de Liège s’associe avec les citoyens pour la rénovation du parc du Château de Péralta à Angleur

La Ville de Liège a lancé les grandes manœuvres pour la rénovation du parc du Château de Péralta à Angleur. Les études s’étendront jusqu’à la mi-2024, le chantier devant démarrer ensuite, après désignation de l’entrepreneur. Mais la Ville compte bien impliquer les citoyens dans le processus de rénovation.

Ainsi, trois moments de rencontre avec les usagers du parc sont envisagés, avec un double objectif : sensibiliser les citoyens et acteurs locaux aux enjeux du projet (patrimoniaux, écologiques, d’usages et de gestion) et recueillir des ressentis, des avis et des besoins conjoints autour de l’espace qui est en réflexion.