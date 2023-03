350 élèves à la journée découverte au Circuit de Spa-Francorchamps

Avec ses partenaires, Technifutur Campus Francorchamps organisait une journée permettant aux élèves, étudiants et professeurs de plus de 20 écoles secondaires et supérieures de découvrir et expérimenter les nouvelles technologies et les nouvelles techniques de fabrication liées au secteur de la mobilité.

Des jeunes au circuit de Francorchamps. - D.R.