Le Barça visé par une enquête pour corruption: «Nous nous défendrons, mais nous attaquerons aussi», prévient Joan Laporta

Le président du FC Barcelone Joan Laporta a prévenu vendredi qu’il avait l’intention non seulement de se défendre mais également « d’attaquer » face à ce qu’il considère comme une campagne menée contre son club.

« La campagne dont nous sommes victimes ne vient pas par hasard. Son objectif à court terme est de déstabiliser l’équipe, et à moyen terme de contrôler le Barça », déclare M. Laporta dans un message vidéo adressé aux membres du club.

Le 10 mars, le parquet de Barcelone a inculpé le club, mais aussi ses anciens présidents Josep Maria Bartomeu (2014-2020) et Sandro Rosell (2010-2014) et l’ancien N.2 de l’arbitrage espagnol Jose Maria Enriquez Negreira pour « corruption entre particuliers dans le secteur sportif », « abus de confiance » et « faux en écritures de commerce ».