La semaine de Benjamin Maréchal: «J’ai rencontré Livia Dushkoff et j’ai râlé sur un camping qui interdit les chiens»

La vue est imprenable, jeudi, 18h, le soleil tombe sur la gare de Mons, les ouvriers viennent de lâcher les disqueuses. Je connais Livia « via via » mais nous ne nous sommes jamais parlé. Je l’imagine comme David Jeanmotte, faussement folle et naïve. Allez savoir pourquoi, j’ai envie de la charier. J’entame un « tu préfères » volontairement « fourbe » et lui soumets quelques choix. Vous préférez qu’on dise que vous avez réussi grâce à votre physique ou grâce à des amis haut placé. Livia rigole, « grâce à mon physique, au moins ça viendra de moi et pas des autres ». Bien joué, Livia prend le point.

Depuis quelques minutes j’observe Livia, pas son physique mais sa manière « d’envoyer ». C’est ça qu’on appelle le charisme. Je suis quasi sûr que le regard sur elle a changé. « Oui je le sens, c’est vrai qu’en arrivant dans le Grand Cactus on se disait que j’étais une jolie fille qui ne sert à rien. Quand les gens m’approchaient, je sentais comme une tension. Aujourd’hui, c’est plus tendre. Ça a vraiment changé ».

Livia est une femme forte, elle travaille d’ailleurs toujours temps plein dans un cabinet d’avocat, comme assistante juridique. Je lui demande si c’est par nécessité financière ou par peur que tout s’arrête. « Je garde ce boulot parce que je viens d’un milieu modeste et je sais qu’il faut assurer ses arrières. Le Grand Cactus, au début, ce n’était pas suffisant pour payer les factures. ». Vous le verrez en vidéo, Livia est une pro des chiffres. Utile quand on gère des transactions entre divorcés.

Difficile de ne pas évoquer le grand frère Jeanmotte. Au-delà de l’amitié, il est un peu votre mentor ? « Non, moi je suis dans l’analyse. David a le mérite de tout essayer mais il me dit toujours de tout accepter, moi je refuse souvent ». Voilà peut-être leur seule différence, parce que pour le reste ces deux-là sont de la même trempe… Celle de ceux qui tout compris.

Faire payer mon chien c’est du racket

Le mois dernier nous avons rejoint des amis dans un airbnb près d’Ostende. Pour 260 euros la nuit, nous avions réservé une très grande maison deux chambres avec accès privatif à la cour de la ferme. Des cuistax, une plaine de jeux et une piscine avaient remplacé les vaches et les tracteurs, c’était cher mais énorme… À peine arrivé, le propriétaire des lieux m’a sauté dessus. « Vous n’aviez pas dit que vous aviez le chien… c’est 5 euros de plus… en cash ». Cinq euros pour courir dans la cour, franchement c’est du racket et au noir en plus.

B . Maréchal

Cette semaine, bis repetita. J’ai réservé un ferry qui me mènera vers les îles. Je connais ce ferry par cœur, c’est un énorme paquebot avec des milliers de gens et des centaines de voitures. Un truc énorme dans lequel « Skip » est une goutte d’eau et pourtant j’ai dû lui acheter une place à 20 euros… Vingt euros pour marcher sur le tapis et être dans mes bras, ça fait cher le voyage en mer.

Une fois sur place, j’avais l’intention de réserver le camping dans lequel nous allons chaque année. Impossible avec un chien. Le camping interdit les animaux en pleine saison dans les chalets. J’étais prêt à camper sous tente pour lui permettre de venir quand même mais, même sous tente, ils n’en veulent pas. Résultat des courses, j’ai un ferry mais pas de logement.

Sur la route des îles, je dois passer par la Suisse. En chemin, j’ai vu qu’un camping demandait… 1€ pour le chien. Un euro pour être en plein air, ça fait cher le racket.