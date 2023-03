Ça va se savoir: Verviers fait le show à Bruxelles, l’échevin retardataire et les élus militaires

Le mercredi 15 mars 2023 restera une journée inoubliable pour la ville de Verviers et la seigneurie de la Vervi-Riz. Manneken Pis s’est retrouvé vêtu de la toge de la confrérie. Et cela a visiblement ému certaines élues verviétoises, apparemment toutes « émoustillées » par cette incroyable nouvelle.

Cela a donné lieu à des scènes assez rocambolesques et insolites sur le trajet de retour. L’une n’a pas hésité à prendre le micro pour chanter et mettre l’ambiance. Une autre a renversé de la bière sur son chemisier et a agrippé un journaliste. Un autre semblait légèrement éméchée. Autant dire que ce trajet restera au moins aussi inoubliable que Manneken Pis déguisé en Vervi-Riz.

Locale vraiment ? Non selon la brasserie de Verviers, qui a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. « En ce qui concerne la tarte au riz, pas de scrupule à dire que Verviers en est le berceau indétrônable. Par contre, agrémenter cette fête d’une représentation d’une bière dite “locale” brassée à Esneux, alors qu’il existe une brasserie artisanale sur le territoire de la ville et 5 sur l’arrondissement… On peut dire que c’est beaucoup moins chouette.

On ne peut qu’espérer qu’avec ce petit coup de gueule au final fort bénin, la prochaine fois ce soit réellement un produit local qui soit mis en valeur », réagit la brasserie.

Le retard à l’allumage de l’échevin

Tout le collège communal verviétois était donc présent à Bruxelles ce mercredi pour le costume verviétois de Manneken Pis. Tout sauf deux personnes : l’échevin Deltour et la présidente du CPAS Denys. Enfin deux politiciens qui avaient préféré travailler que faire la fête, comme le dirait l’Ecolo Hajib El Hajjaji qui comme beaucoup d’autres s’est étonné de cette présence importante alors que les défis à Verviers sont si nombreux ? Pas vraiment.

Lire aussi Y avait-il trop d’échevins verviétois à Bruxelles pour rhabiller Manneken Pis?

Car si Gaëlle Denys avait bien des réunions, Amaury Deltour a purement et simplement… raté le car pour aller à Bruxelles ! Bref, pas question de le voir sur ce coup-ci comme un politicien ultra-travailleur. Disons que comme pour son dossier du parking, il a eu un léger retard à l’allumage…

Les politiciens spadois sont prêts à aller à la guerre

Autre ville autre mentalité. Pendant qu’à Verviers on mange de la tarte, à Spa on se prépare à faire la guerre. Cette semaine, la bourgmestre Sophie Delettre et le premier échevin Nicolas Tefnin ont rendu visite aux Lignards au camp militaire d’Elsenborn. Au programme une présentation et même une visite sur le terrain, avec exercice de tir en prime, casque sur la tête y compris.