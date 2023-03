À cause de la flambée des coûts de l’énergie, les prêts rénovation de ce type ont doublé: «Les Belges ont bien compris l’intérêt de ce prêt»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La progression est spectaculaire. « Le montant total des « Prêts rénovation Énergie » accordés en 2022 a doublé par rapport à 2021 et n’est pas moins de 18 fois plus élevé qu’en 2015. Les Belges ont bien compris l’intérêt de ce prêt à un taux plus avantageux », constate Ulrike Pommée, porte-parole de Belfius. En 2022, six prêts Rénovation sur dix chez Belfius étaient un prêt Énergie, contre seulement 1 sur 10 en 2015, 3 sur 10 en 2018 et 5 sur 10 en 2021.

Des différences existent entre les trois Régions. « En Flandre, cette progression des Prêts rénovation Énergie, déjà en vigueur depuis plusieurs années, s’est encore renforcée. Une forte progression a été observée l’année dernière en Wallonie. Même si la part de ces prêts a augmenté à Bruxelles, il y reste encore une nette marge de progression », compare Ulrike Pommée.