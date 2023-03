Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quelle chouette expérience ! Jeudi, j’ai procédé à la reconnaissance du « final » de Milan-Sanremo en… prenant mon temps, puisqu’il fallait souvent s’arrêter pour réaliser des capsules vidéo qui seront diffusées samedi pendant la retransmission sur les antennes d’Eurosport. Quand j’étais coureur, je faisais cela presque dans la précipitation en me concentrant uniquement sur le parcours. Ici, j’ai découvert le paysage, tellement magnifique. C’est vraiment une course à part, très technique comme nous allons le détailler.

Une course à laquelle j’ai participé 18 fois. J’ai tout essayé, en attaquant dans le Poggio, dans la vallée, sur le plat, en misant sur le sprint Via Roma. Gagner la Primavera aurait donné une dimension supérieure à ma carrière mais mes deux podiums et les quatre autres Monuments dans mon palmarès, j’estime que c’est assez bien, je ne vais tout de même pas me plaindre !

« La clef, c’est au bas de la descente du capo Berta »

J’ai choisi de décrire le final au bas de la descente du troisième capo, le capo Berta, car c’est là que Milan-Sanremo pourrait se terminer pour beaucoup.