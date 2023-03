Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On vous retrouve aux États-Unis, à Washington et à Boston, où vous avez enchaîné les réunions, les conférences, les visites d’entreprises. En quoi ce voyage était-il important ?

Le moment est historique. Dans le contexte actuel, il me semble essentiel de rappeler à nos partenaires à quel point il est important que nous soyons sur la même longueur d’ondes, que nous partageons les mêmes préoccupations et les mêmes objectifs. J’ai rencontré effectivement pas mal de monde tout au long de la semaine, notamment la secrétaire d’État adjointe Wendy Sherman, le sous-secrétaire au commerce Don Graves et la représentante au Commerce Katherine Tai. Et beaucoup d’autres personnes encore.

Vous avez abordé notamment la question du climat et du commerce entre la Belgique et les États-Unis.

Les deux questions sont liées. Bien sûr, je suis ravie de voir les États-Unis s’engager dans le plan sur le climat, mais avec une réserve : si celui-ci affaiblit le partenaire européen, cela fera le jeu de nos rivaux.