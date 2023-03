Fort chabrol à Forest: un individu armé s’est retranché dans un bâtiment près de Vanderkindere, le quartier bouclé

Selon le journal, la zone de police Midi ainsi que les unités spéciales de la police fédérale seraient présentes en nombre sur place et auraient bouclé le quartier. Les pompiers et les ambulanciers seraient également sur place. Selon la porte-parole de la zone de police Midi, un différend familial serait à l’origine de l’événement. L’individu se serait retranché seul et menacerait de se suicider. Il n’aurait donc pas d’otages avec lui.

La police fédérale serait en train de négocier actuellement avec l’individu.