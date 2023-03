Clasico: pourquoi les relations entre le Barça et le Real Madrid sont devenues glaciales

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La répétitivité de l’affiche – ce dimanche, ce sera déjà le 5e de la saison, en comptant celui de l’été à Las Vegas, et un 6e pointe à l’horizon le 5 avril avec la demie retour de Copa, également en Catalogne – et l’écart, 9 points en faveur des « Blaugrana » sur les « Merengue dans une Liga qui se résume à ces deux adversaires, finit sans doute par tiédir les passions autour de cette opposition politico-sportive. D’autant que le Real Madrid continue de ne jeter qu’un œil distrait sur sa compétition domestique, trop épris et pris par des « trips » européens pour lesquels le Barça demeure systématiquement à quai depuis plus d’un lustre – dernière victoire en 2015, ultime fait d’armes la remontada des 8es en 2017. Cette année, comme la précédente d’ailleurs, il a même été éliminé deux fois sur une même saison de la scène continentale.

Et puis, ce Barça des « 1-0 » n’a plus du tout le style de ses devanciers dont il se gargarise. Xavi, référent de ce jeu, n’est justement qu’un miroir aux alouettes à cet égard. Son Messi à lui, c’est désormais Ter Stegen, son gardien…