Les motards accidentés de plus en plus âgés: 42,6 ans en Wallonie, «de plus en plus d’automobilistes qui ont dépassé la quarantaine s’achètent une moto»

Commençons par les bonnes nouvelles. « Le nombre d’accidents de moto a baissé de 15 % ces dix dernières années », pointe Benoît Godart de l’Institut Vias. L’année dernière, on a déploré 65 motards tués, contre 106 une décennie plus tôt. Le résultat est d’autant plus à signaler que le nombre d’immatriculations de motos a, lui, augmenté de 21 % en l’espace de dix ans (533.107 motos répertoriées en 2022).

La moto reste néanmoins un mode de déplacement à risque. De tous les usagers de la route, les motards sont le plus souvent impliqués dans les accidents mortels avec une moyenne de 26 tués par 1.000 sinistres, contre 20 piétons, 8 cyclistes et 8 automobilistes. « L’absence d’habitacle combinée à la vitesse accentue évidemment la gravité de l’accident », souligne le spécialiste de la sécurité routière.