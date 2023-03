Tchoûlon, résilience, nenni, crole...: ces mots collant aux people pour Verviers ville des mots

« Avec elle, on avance dans la vie ».

« Mon grand-père le disait aussi. »

> Son gros mot : Putain !

« Je le dis tout le temps depuis qu’on a vécu à Paris. mais j’essaie de faire gaffe. »

> Son premier mot : Probablement maman.

> Son tic de langage : « Écoute bien », dans le sens : « Je vais te dire quelque chose. »

Bruno Taloche. - TVA

Marie-Martine Schyns, ex-ministre de l’Enseignement obligatoire

> Son mot préféré : Maman.

« J’avais tout juste 16 ans quand j’ai perdu la mienne. J’essaie de transmettre ses valeurs à mes filles. Et c’est un mot doux. »

> Son mot détesté : Xénophobie.

« Il y a la forme du mot et l’hostilité à l’égard de l’étranger. »

> Son mot bien de chez nous : Oufti ! Et aussi, en forme de clin d’œil : crole.

> Son gros mot : Merde !

« Ce n’est pas un mot très grave. »

> Son premier mot : Papa.

> Son tic de langage : « Il y a des élèves qui comptent le nombre de fois que leurs profs prononcent tel ou tel mot. Moi, je pense qu’il m’est arrivé d’utiliser souvent « effectivement ». » Quand elle était ministre, elle réécoutait ses interventions avec son porte-parole pour voir comment éviter ces répétitions.

Marie-Martine Schyns. - arch. Belga

Sofia Syko, humoriste

> Son mot préféré : Perspicace.

« Parce que je le suis. J’ai développé ma perspicacité à la police et je l’ai encore utilisée ensuite. Je suis profileuse dans la vie. Mais parfois, je préférerais être plus naïve. »

> Son mot détesté : Manipulation.

« Et comme je suis perspicace, je la vois. »

> Son mot bien de chez nous : Tchoûlon !

> Son gros mot : Saloperie.

> Son premier mot : Cela devait être maman.

« Elle m’a beaucoup marqué. Je l’assassine un peu dans mon nouveau spectacle, même si elle est morte. C’était une figure ! Une Grecque qui avait un café rue de Dison. »

> Son tic de langage : « Tu vois ce que je veux dire ! »

Sofia Syko. - Ingrid Otto

Cécile Deltour, 3e dauphine à Miss Belgique

> Son mot préféré : Accueillant

> Son mot détesté : Étranger.

« Cela dépend du contexte. On a l’habitude de généraliser. On peut être de couleur et intégré. Je n’aime pas les préjugés. »

> Son mot bien de chez nous : Vôtchon.

« Mon dessert préféré. »

> Son gros mot : Mèrt’, avec le t’.

« Quand on fait une petite erreur »

> Son premier mot : « Je ne sais pas. On ne me l’a jamais dit. »

> Son tic de langage : « Je ne pense pas en avoir. Mais comme mannequin, on parle peu... »

Cécile Deltour. - Kevin Swijsen

Freddy Joris, ex-administrateur de l’Institut du Patrimoine wallon

> Son mot préféré : La dynamique

> Son mot détesté : Résilience.

« On l’utilise tout le temps, à tort et à travers. »

> Son mot bien de chez nous : Nenni !

> Son gros mot : « Sacré saint nom di Dju d’ bordel à queue ! »

« Là, je me lâche complètement. Et tous mes collaborateurs savaient que c’était alors un peu tendu... »

Son premier mot : « Je ne m’en souviens pas. »

Son tic de langage : « Tu vois, hein ! », alors qu’il n’y a rien à voir...

Freddy Joris. - arch. F.H.

Jacques Stotzem, guitariste

> Son mot préféré : Guitare

« Elle occupe ma vie »

> Son mot détesté : Mauvaise foi

> Son mot bien de chez nous : « Une tarte »

> Son gros mot : Zut, ou merde.

> Son premier mot : Guitare. « Mais j’avais des difficultés à le prononcer et je disais toujours Gatîr. Mais je n’ai commencé à en jouer qu’à 16 ans. »