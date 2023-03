Grand chambardement à Bel RTL: voici à quoi vous devez vous attendre Départ d’un animateur de la station et de pigistes. Une refonte totale est entamée à Bel. On vous dit à quoi vous attendre pour la rentrée. Frédéric Herbays. - ISOPIX

Par Charlotte Vanbever

Les spéculations vont bon train sur l’avenir de BelRTL depuis l’annonce, il y a quelques jours, du départ de six pigistes et d’un animateur, Philippe Cantamessa, arrivé dans la maison il y a cinq ans, quelques mois après son licenciement de Nostalgie. Mais que cela signifie-t-il pour l’avenir de Bel RTL ? Vers quoi se dirige la station qui tente depuis plusieurs années de retrouver sa splendeur, et son leadership d’antan. Un homme de radio, qui connaît bien la maison, est remonté à bord en novembre dernier, après avoir fait de Nostalgie la première radio en Belgique francophone : Frédéric Herbays. Avec lui comme nouveau Media Radio Director de RTL Belgium (son titre exact, autrement dit, directeur des radios de RTL, soit Bel RTL et Contact), tous les espoirs sont permis. Mais le challenge est grand. D’aucuns imaginent déjà Herbays reproduire la recette magique de Nostalgie. Mais selon nos infos, alors qu’officiellement on se tait dans toutes les langues, on est bien loin d’imaginer ce à quoi BelRTL ressemblera en septembre et dans les années à venir.

Toujours de l’info mais autrement C’est un travail de fond qui a débuté et qui prendra plus que quelques mois pour être abouti, apprend-on. En gros, il ne s’agit pas de modifier ci et là quelques détails dans la grille de BelRTL mais de totalement revoir la station, de la dépoussiérer tout en gardant ce qui fait son ADN. Plus que de permettre à Bel de renouer avec un maximum d’auditeurs, il s’agit de créer la radio de demain. Et de ne pas s’inscrire dans un copié-collé de stations existantes, qu’il s’agisse de VivaCité pour les généralistes ou de Nosta pour les musicales. BelRTL de demain, ce sera du « jamais vu » ou plutôt jamais écouté, nous laisse-t-on entendre. Certains ont laissé penser que l’information serait moins présente sur la station, avec une diminution des effectifs. Ce ne serait pas tout à fait exact. Bel RTL compte bien rester une radio généraliste, mais en éclatant un peu plus ses cases d’info. Les traditionnels rendez-vous d’info à heures fixes et autres devraient ainsi être réduits de quelques minutes, mais d’autres surgiraient à d’autres moments, afin d’éviter des bulletins d’info trop répétitifs et sans plus-value.