Formule 1: Aston et Alonso, ça continue

C’est sympa de retrouver trois Red Bull sur le podium ! » La boutade avait été lancée par Sergio Pérez dans la foulée du premier Grand Prix de la saison, il y a quinze jours à Bahreïn, où Verstappen et le Mexicain avaient signé le doublé devant, non pas une Ferrari ou une Mercedes, mais bien l’Aston Martin d’un Fernando Alonso littéralement en feu !

Et prêt à remettre cela ce week-end à l’occasion du Grand Prix d’Arabie Saoudite dont le départ sera donné sur le circuit de Djeddah, dimanche à 18 heures ? Même si on se doit d’y apporter les réserves d’usage par rapport aux conditions réelles dans lesquelles ils auront été menés, les essais libres de vendredi confirmaient en tout cas cette tendance, alors que l’Espagnol (et même son équipier Stroll) fut à nouveau le seul à se mêler aux deux Red Bull…

Mieux que Mercedes

Quoi qu’il advienne de ce deuxième Grand Prix, l’écurie n’aura en tout cas pas raté son entrée.