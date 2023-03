Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vos communes connaissent la plus grande croissance démographique, comment l’expliquez-vous ?

Fabrice Cumps (PS) – On a la chance d’avoir beaucoup de terrains qui sont constructibles, notamment des anciennes friches industrielles. On a par exemple du côté de Biestebroeck 47 hectares, c’est l’équivalent de 12.000 habitants qui vont arriver, l’équivalent de la ville de Spa ! C’est à la fois une chance et des défis d’avoir 124.353 habitants.

Philippe Close (PS) – On a activé des terrains qui étaient des friches industrielles (le Canal et Tour et Taxis). On sent que les villes qui investissent dans leur terrain, qui décident de ne pas les geler et réfléchir à de nouvelles affectations ont un succès. Il faut créer de la mixité urbaine. Nos communes sont des communes mixtes et les gens les choisissent sans doute pour ça.