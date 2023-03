Simon Beaupain et Antonie Hoang, formant la deuxième paire tête de série, ont battu en finale les Français Paul Cayre et Axel Garcian 2-6, 6-3 et 10/3 au super jeu décisif. La partie a duré 68 minutes.

Le Heusytois (ATP 524), 23 ans, ajoute un 4e titre en double à son palmarès, le deuxième cette année, qui compte aussi 3 succès en simple sur le circuit ITF, tous conquis la saison dernière.