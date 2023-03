Que doivent faire les propriétaires des berges sinistrées? Attendre selon la ministre...

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a des questions pour lesquelles on peine à obtenir des réponses. Pour nous, ça ne signifie pas grand-chose, quelques lignes dans le journal, à peine. Mais pour les sinistrés, des inondations de 2021, c’est l’impossibilité de (se) reconstruire que signifie ce mutisme. Concernant les berges, la situation n’est pas claire. Lors des différentes réunions concernant les études quartiers durables, les riverains posaient encore des questions sur qui devra payer quoi et qui devra faire les travaux. Comme ils n’étaient pas satisfaits des réponses, nous avons tenté d’en savoir plus.