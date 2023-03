Un dépôt de livraison e-commerce de Delhaize bloqué ce samedi matin: «Nous n’hésiterons pas à aller plus loin»

de videos

«Delhome est passée de 78 salariés temps plein en 2014 à 30 aujourd’hui», dénonce Marina Kunzi, permanente à la CSC A&S. «Mais à côté de cela, la direction sous-traite le travail à plus d’indépendants. Delhaize sous-traite les livraisons à Delhome qui sous-traite les livraisons à deux sous-traitants, ALS et Green Bird, qui sous-traitent eux-mêmes à plusieurs entreprises qui sous-traitent encore le travail à des indépendants qui sont des associés actifs de ces entreprises sous-traitantes. Est-ce le modèle entrepreneurial que Delhaize prétend défendre?"