Réforme des retraites en France: échauffourées à Paris et débordements dans d’autres grandes villes de France

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées vendredi soir place de la Concorde, à quelques centaines de mètres de l’Assemblée nationale. Un brasier a été allumé par des manifestants, et l’ambiance s’est tendue à la tombée de la nuit, la police chargeant la foule, selon des journalistes de l’AFP.

Deux motions de censure ont été déposées vendredi contre le gouvernement français, plongé dans une crise politique après son passage en force sur la réforme des retraites, qui a amplifié la colère sociale et déclenché des échauffourées en plein Paris.

Plusieurs centaines de personnes ont affronté à coups de bouteilles et de feux d’artifice la police, qui a répliqué à coup de gaz lacrymogène, en tentant d’évacuer la place sous la pluie. On a dénombré 61 interpellations vers 21H30, selon la préfecture de police.

A Lyon (centre-est) des manifestants ont fait irruption dans une mairie d’arrondissement et «ont essayé de mettre le feu», mais la police a rapidement éteint l’incendie et arrêté six personnes, selon la préfecture.