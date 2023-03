Guerre en Ukraine: le mandat d’arrêt de la CPI contre Poutine «est justifié», estime Joe Biden

Le président américain, s’exprimant devant des journalistes à la Maison Blanche, a rappelé que l’institution n’était pas reconnue par les Etats-Unis, mais a estimé que sa décision envoyait néanmoins «un signal très fort».

Les Etats-Unis n’ont «aucun doute sur le fait que la Russie commet des crimes de guerre et des atrocités en Ukraine, et nous avons été clairs pour dire que les responsables devront rendre des comptes», avait réagi un peu plus tôt un porte-parole du département d’Etat, tout en soulignant que la CPI agit de manière «indépendante».