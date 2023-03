Rallye du Mexique: Thierry Neuville 4e au terme de la première étape

Hyundai va-t-elle enfin s’imposer au rallye du Mexique ? Esapekka Lappi (Hyundai) pointait en tout cas en tête au terme de la première étape de la troisième manche du Mondial des rallyes 2023. Et il devançait Sébastien Ogier (Toyota) d’un peu plus de 5 secondes, ce qui n’est rien, mais augurait tout de même d’une belle résistance du pilote finlandais face au maître des lieux (6 victoires).

Lappi : « Heureux de jouer avec Seb »

« Quand on sait ne nombre de fois que Seb s’est imposé ici, et que je parviens à suivre son rythme, c’est plutôt satisfaisant », souriait l’équipier de Thierry Neuville chez les Coréens. « Mon pilotage n’est pas parfait et il y a eu quelques endroits où j’ai perdu quelques dixièmes, mais il y a de la place pour m’améliorer », a déclaré le Finlandais à l’issue de la plus grosse étape du rallye.