Du coaching avec un cheval pour les élèves de l’Athénée Royal d’Ouffet: une première!

Ophélie Sotiau, 33 ans, enseigne le français à l’Athénée d’Ouffet depuis 5 ans. Elle est passionnée par la langue française mais aussi par les chevaux et elle a envie de le transmettre. Bonne idée. Depuis des mois, elle prépare un « défi » qui lui tient à cœur : de l’équicoaching pour ses 15 élèves de 1re année : « Il s’agit d’une classe de secondaire et d’une classe de 1re dite différenciée, ce sont des jeunes qui sont dans l’échec, qui ont raté leur CEB », explique-t-elle.

Mme Sotiaux a ainsi programmé deux journées, une pour chaque classe, le 20 avril et le 1er juin. Les élèves débordent d’enthousiasme à l’idée de ce projet tout comme les parents. Précision, personne ne montera sur les chevaux mais les élèves vont découvrir leurs univers : « Il s’agira d’une journée en 4 ateliers », poursuit la prof, « les élèves découvriront le quotidien du cheval, ensuite ils vont les panser avant d’entamer un parcours de maniabilité ». Et cela, c’est très important, c’est un réel échange. idem pour le dernier atelier, découvrir le cheval en liberté, dans un espace clos : « Nous travaillerons avec un hippothérapeute, c’est un énorme travail sur soi-même, c’est une gestion pour faire attention à l’autre, ici le cheval. les enfants vont devoir entrer en confiance avec le cheval, c’est un énorme exercice de confiance en soi pour l’élève ».

Outre cette journée qui est une première et très particulière, Ophélie Sotiaux a développé le thème en classe. En commençant par la lecture de « L’Apache aux yeux bleus ». Puis un autre travail en classe sur éthologie (l’étude du comportement animal). Et les élèves sont complètement accros ! Ils n’attendent plus qu’à découvrir leurs nouveaux compagnons, d’être en confiance avec eux, de montrer qu’il y a une réelle interaction. Dans les deux classes de Mme Sotiau, on décompte les jours pour cette journée pas comme les autres. Et ce n’est qu’une première…