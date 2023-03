Will Still met les choses au clair: «Je ne suis pas juste un geek qui joue à Football Manager» (vidéo)

Avec une huitième place en Ligue 1, Reims peut toujours rêver d’accrocher l’Europe en fin de saison et ce grâce notamment au travail de Will Still. Ce dernier a pris la relève après d’Oscar Garcia, en octobre dernier, après son limogeage. A seulement 30 ans, Will Still fait donc beaucoup parler de lui en Ligue 1. A deux jours du match contre Marseille, le jeune entraîneur a voulu déconstruire le mythe du « geek ». Le Stade de Reims est contraint de débourser une amende de 25.000 euros à chaque match en raison d’un diplôme manquant (la licence pro UEFA), mais Will Still estime être compétent : « C’est un mythe qu’il faut casser d’ailleurs parce que des diplômes on en a, que ce soit Didier Digard ou moi-même. On a les diplômes les plus haut possibles ou atteignables jusqu’à maintenant. Je répète, à 30 ans, avoir le BEPF ou la licence pro, c’est très compliqué à rentrer sur le cursus. Je n’aurai pas pu le faire avant parce que je n’ai que l’âge que j’ai. »

Et d’ajouter à propos de ses compétences sur le jeu vidéo Football Manager : « Forcément, les diplômes sont importants et je ne suis pas juste un geek qui a joué à Football Manager parce que c’est totalement faux. Je n’ai pas juste atterri à Reims en venant derrière mon ordi. D’ailleurs, c’est un ordi que je ne touche plus depuis des années et des années. C’est anecdotique, c’est intéressant, mais je ne me concentre pas trop là-dessus. Je sais qu’on parle souvent des diplômes mais (…) je ne me prends pas trop la tête avec ça. »