Une exposition sur l’histoire de la chaussée d’Alsemberg au Centr’Al à Forest

Les Cercles d’Histoire de Saint-Gilles, Forest et Uccle s’allient pour réaliser une exposition commune et mettre en valeur leur riche passé lié au présent par le lieu de l’exposition, le tout nouveau CENTR’AL qui, pour la circonstance, porte fort bien son nom. Ils sont soutenus par leurs communes respectives et chaque cercle traitera des éléments remarquables de son tronçon.

Ancien sentier médiéval, la chaussée fut créée à partir de 1726 sur la partie bruxelloise. Son parcours est truffé de bâtiments exemplaires, de bonnes maisons bruxelloises, de nombreux commerces, d’écoles, brasseries et estaminets. Comme toutes les anciennes chaussées qui partaient de Bruxelles, elle fut sillonnée par les trams. Elle est actuellement toujours remarquablement vivante.