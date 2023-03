Mathieu van der Poel s’impose en costaud à Milan-Sanremo, Wout van Aert 3e derrière Filippo Ganna (vidéo)

Derrière le Néerlandais de la formation Alpecin-Deceuninck, l’Italien Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a remporté le sprint pour la deuxième place dans un groupe à trois devant Wout van Aert (Jumbo-Visma) et le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Déjà vainqueur du Tour des Flandres à deux reprises en 2020 et 2022, le Néerlandais a ainsi remporté le deuxième Monument de sa carrière.

Un groupe de neuf coureurs s’est isolé en tête au début de la course avec les Italiens Mirco Maestri (Eolo-Kometa), Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) et Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), le Bélarusse Alexandr Riabushenko (Astana), l’Ethiopien Negasi Haylu Abreha (Q36.5 Pro Cycling Team), le Suisse Alexandre Balmer (Jayco AlUla), le Néerlandais Jan Maas (Jayco AlUla) et le Français Aloïs Charrin (Tudor Pro Cycling Team).

Au fil des kilomètres, les équipes des favoris ont pris la tête du peloton et ont réduit l’écart sur les échappés. Le groupe de tête n’a plus compté que six membres au moment de la jonction avec le peloton au pied de la Cipressa, l’avant-dernière difficulté de la journée, à 27 km de l’arrivée.

L’équipe UAE Emirates de Tadej Pogacar a imposé le tempo dans la Cipressa mais sans parvenir à distancer les autres favoris. Après une accélération de Mathieu van der Poel dans la descente, l’Allemand Nils Politt (Bora-hansgrohe) a placé une attaque sur le replat mais a rapidement été repris.

La course s’est ensuite animée dans le Poggio avec une première accélération de Tim Wellens qui a emmené Pogacar dans sa roue avant que le Slovène ne place une attaque à 6,6 km de l’arrivée et seuls van der Poel, van Aert et Ganna ont pu le suivre.