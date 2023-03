Milan-Sanremo: Tadej Pogacar en favori, Wout van Aert et Mathieu van der Poel en embuscade (direct)

Deux semaines après les Strade Bianche, place à une nouvelle classique italienne, ce samedi. Milan-Sanremo, le premier Monument de la saison. Tadej Pogacar est le grand favoi de cette 114e édition, après avoir remporté 9 succès en 13 jours de course cette saison, et après avoir survolé Paris-Nice. Wout van Aert et Mathiew van der Poel sont également de la partie et auront, peut-être, leur mot à dire.

Suivez la course en direct