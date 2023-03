Saint-Gervais & Les Contamines: bienvenue dans le berceau du Mont-Blanc

Destination incontournable pour tout skieur, amateur comme professionnel, le département français de Haute-Savoie est rempli de paysages enneigés dignes des plus belles cartes postales. Et son lieu iconique est évidemment le Mont-Blanc, point culminant de la chaîne des Alpes avec ses 4.808m d’altitude. On pense légitimement à Chamonix lorsqu’on parle de cette majestueuse montagne, alors que c’est bien Saint-Gervais-les-Bains qui se trouve sur le toit de l’Europe. Il serait regrettable de snober ce village qui a tant à offrir sur de nombreux points. À commencer par son cadre pittoresque si typique de la région.

Mais c’est surtout pour le ski et la découverte des alpes que la destination est intéressante. Deux domaines skiables sont proposés : l’Évasion Mont-Blanc et ses plus de 400km de pistes, ainsi que Les Houches Saint-Gervais, plus modeste avec 55km de pistes. Concernant le premier cité, il offre facilement une semaine entière de plaisir, le temps de s’occuper des 230 pistes. Les possibilités de parcours sont très nombreuses et conviennent pour tout niveau. Même les plus fêtards peuvent y trouver leur compte grâce à la présence d’un des fameux bars La Folie Douce. Des télésièges ont été arrêtés par soucis d’économie d’énergie, mais cela n’impacte pas vraiment l’expérience sur les pistes.

Une fois sur les pistes, les possibilités de parcours sont d’office moins nombreuses, mais cela a le bon côté d’amener moins de foule. Puis, c’est aussi l’occasion de tester l’une des descentes du championnat du monde de ski, qui est une piste rouge mais suffisamment large pour ne pas effrayer les moins sportifs. Et comme sur l’autre station, les restaurants proposent des plats bien présentés et excellents, à condition d’être prêt à bouffer du fromage à tout va ! Même les végétariens peuvent facilement y trouver leur compte. La tâche est plus compliquée pour les vegans, mais les restaurateurs savent souvent s’adapter.

Un bassin de 39 degrés aux thermes

Une fois redescendu, de nombreuses autres activités sont à disposition, telles que la piscine, un saut à l’élastique (couvert) ou de simples balades dans la nature. Mais l’attraction phare de Saint-Gervais est incontestablement ses thermes, un espace bien-être mais aussi thérapeutique avec son eau du Mont Blanc si riche en minéraux.

Trois bassins d’eau chaude, allant jusqu’à 39 degrés, sont à disposition à l’extérieur, tandis que l’intérieur regroupe d’autres points d’eau, des saunas, hammams, et même un espace thématique sur la forêt avec un parcours de jets d’eau froide comme chaude. Évidemment, des soins comme des massages sont aussi proposés. Les cures thermales, elles, sont plutôt destinées aux personnes souffrant de problèmes respiratoires, dermatologiques ou d’autres pathologies d’origine inflammatoire.

La culture et le patrimoine mis en avant

Mais ce qui fait assurément de Saint-Gervais une destination de ski à part, ce sont tous les moyens mis en place pour mettre en valeur sa culture et son patrimoine dans un cadre authentique. Depuis 2022, on peut notamment visiter La Cure, le nouveau centre culturel qui accueille des expositions de peintures, gravures et sculptures sur le thème de la montagne ou actuellement des vitraux, œuvres de Kim En Joong, prêtre artiste coréen.

Si cette expo reste assez classique bien qu’intéressante, la Maison Forte de Hautetour en propose une plus impressionnante jusqu’au 30 septembre sur les refuges alpins, avec carrément un exemple de chambre de refuge construit dans la pièce même du bâtiment.

Les Contamines et ses 1001 activités

Voisine de Saint-Gervais, la commune des Contamines-Montjoie propose tout un panel d’activités pour tout public. Son domaine skiable contient 48 pistes sur 120km avec pas mal de pistes bleues, même juste avant le sommet qui est à 2.487m. Les paysages restent magnifiques vu la localisation et l’absence de verdure par moments donne l’impression de se trouver dans un désert de neige.

Mais les pistes se ressemblent beaucoup, avec de larges descentes. Par contre, la dernière piste qui renvoie tout en bas est très agréable. Elle est rouge car il s’agit d’un chemin étroit dans les bois, mais elle n’a pas à un fort dénivelé et elle permet de profiter de l’ambiance forestière. Son Ludo-Park est aussi très accessible, avec tout un parcours amusant rempli de tunnels, de bosses pour faire de petits sauts et des virages surélevés.

En dehors du ski alpin, les activités sont très nombreuses dans le village. On peut y faire du ski de fond pendant la nuit, escalader une cascade de glace, faire du traîneau traîné par des chiens, faire de la luge, du parapente, et même une initiation très amusante au biathlon.

Une randonnée sportive

Les plus sportifs peuvent évidemment se lancer avec un guide dans une randonnée à ski, une épreuve très physique qui est loin d’être accessible à tous. Et profiter d’un séjour dans le refuge des Prés, une cabane luxueuse par rapport à la plupart des refuges puisqu’elle a été inaugurée en juillet 2021.

Même s’il n’y a pas de réseau à cet endroit, l’ambiance y est chaleureuse entre les tenanciers et les voyageurs de passage. On y mange très bien (même pour les végétariens) et les dortoirs sont confortables, bien qu’il y soit difficile de faire sécher ses vêtements. Pour retourner tout en bas, il faut ensuite passer par un chemin balisé pas très compliqué qui traverse la plus haute réserve naturelle de France (3.892m). Une voie romaine termine le parcours boisé qui vaut réellement le coup d’œil.