Il se masturbe devant des filles et les filme à leur insu: «J’étais un grand ado, maintenant je suis adulte»

Le 17 janvier 2021, Isabelle, 17 ans, se déshabille dans une cabine de la piscine de Courtrai quand un smartphone l’observe sous la porte. C’est Pablo, entré à la piscine publique incognito par l’issue de secours (les prénoms sont d’emprunt). Ce même jour, en gare de Harelbeke, une jeune femme sent qu’un homme la colle par-derrière. Elle se retourne et voit un homme – Pablo – qui se masturbe.

Quelques jours plus tard, le 5 février, Pablo entre dans une école de Tournai et aborde une étudiante en se faisant passer pour un prof de photo. Il l’invite à s’isoler avec lui, et soudain, met la tête sous sa jupe. Et le 22 février 2021, une dame prend le train en gare de Dendermonde. Elle est suivie par un homme – Pablo – qui s’est assis derrière elle : il se masturbe.

L’enquête attribue également à Pablo une agression sexuelle le 17 février 2021 à Malines, contre une dame qui fait son jogging le long de la Lys. Elle lui résiste, hurle, lui porte des coups et le fait fuir alors qu’il frotte son sexe contre elle ! Les enquêteurs suspectent Pablo sur ce qu’ils estiment être une tentative de viol. « (De manière générale, NDLR), ce n’est pas dans mes modes opératoires », rétorque Pablo qui nie.

« Tenez-vous à carreau »

Pour voyeurisme, atteinte à l’intégrité sexuelle, atteinte publique aux bonnes mœurs, Pablo, de Baudour, était ce mercredi devant la chambre à trois juges du tribunal de Mons. Son gros problème, ce sont ses deux condamnations pour faits similaires. Il a écopé de 4 ans avec sursis probatoire partiel en décembre 2019 à Bruxelles, puis d’un an de plus, avec le même sursis, à Mons, le 7 juin 2021, l’absorption jouant. La raison ? Il avait harcelé son ex-compagne, maman de leur enfant, sur les réseaux sociaux.

« Tenez-vous à carreau », lui a alors prévenu le juge. Las : Pablo a cru tenir bon, mais a continué à croire à son idylle. Ce mercredi, devant le tribunal du Hainaut, Pablo répondait aussi d’une scène de coups envers son ex, d’une menace de mort et de harcèlement envers elle. Pablo est de nouveau en prison, depuis août 2022. « Je regrette le tort causé aux victimes », a-t-il exprimé. « J’étais un grand ado, je suis adulte. »

Parti à Marseille

Pablo était assisté de Me Dimitri De Beco, qui tente avec tact, de sauver la peau du jeune homme. Alors que Caroline Milet requiert 4 ans au nom du parquet, il plaide une nouvelle fois l’absorption pour intention unique, ces faits étant antérieurs au jugement de Mons. Parti un temps à Marseille, le jeune homme dit avoir suivi ses consultations psy par visioconférence. La cour d’appel de Mons statuera ce vendredi sur la révocation du sursis probatoire sur ses 5 ans. Ce qui signifierait qu’il devrait purger 5 ans ferme. Et même plus, si le tribunal refuse une nouvelle absorption… Dans ce cas, Me De Beco espère une peine clémente.

Jugement début avril.