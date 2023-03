Braine-le-Comte: «Les puristes me reprochent d’utiliser de l’huile de tournesol, mais tous mes clients adorent mes frites!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce jeudi soir, RTL-TVI a diffusé le deuxième épisode de « La Meilleure Friterie », qui oppose, les meilleures friteries de Wallonie et de Bruxelles, présélectionnées par les spectateurs. Le suivant sera diffusé jeudi prochain et il ne laissera pas les Brainois indifférents, puisqu’il opposera la Friterie de la Gare de Braine-le-Comte à Al Baraque à frites de Mouscron.

La grande finale, le 7e épisode, sera diffusée courant avril, en direct. Pour Didier Dekens, patron de la Friterie de la Gare depuis 30 ans, l’expérience est assez amusante. « Ce sont d’abord les téléspectateurs de RTL-TVI qui ont voté pour leur friterie préférée. J’ai eu du succès. »

D. Claes

Didier Dekens a été interviewé deux fois, notamment pour s’assurer qu’il était bien intéressé par le concours. « Je n’ai pas hésité, cela ne me fait de la publicité gratuite », sourit-il. « Ensuite, ils sont venus pour tourner une présentation de l‘établissement. Et quelques jours plus tard ils m’ont révélé que j’étais un des deux représentants du Hainaut, sur douze finalistes. »