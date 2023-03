Le festival Series Mania est de retour à Lille: retour sur le tapis rouge (photos et vidéo)

C’est un impressionnant cortège de stars qui a été aperçu à Lille, ce vendredi 17 mars. Et pour cause, ils étaient tous invités à venir se montrer sur le célèbre tapis rouge (mauve en réalité) du festival Séries Mania. Acteurs français et internationaux ont pris le temps de poser pour les photographes et les fans avant le début de cette semaine qui s’annoncent bien remplie. Rencontres, projections, conférences, Série Mania a également prévu une exposition consacrée aux génériques de nos séries préférées.

Parmi les nombreuses personnalités de la télévision présentes ce vendredi soir, on retrouve les têtes d’affiches des séries préférées des téléspectateurs : Audrey Fleurot et Medhi Nebbou (« HPI »), Gil Alma (« César Wagner »), Philippine Leroy-Beaulieu (« Emily in Paris »), Brian Cox (« Succession »), Florence Loiret Caille (« Le Bureau des Légendes »), Hugo Bardin (« Drag Race France »), mais également les membres du jury de cette 5e édition du festival.