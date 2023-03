Pep Guardiola encore une fois élogieux envers Vincent Kompany: «L’une des plus grandes légendes que j’ai dirigées»

Et en confère de presse, Pep Guardiola n’a pas tari d’éloges à l’encontre de Vincent Kompany. Déclarant notamment : « C’est l’une des plus grandes légendes que j’ai dirigées. »

Jour de retrouvailles ce samedi en FA Cup. Manchester City de Pep Guardiola retrouve Vincent Kompany et Burley en quart de finale. Retour aux sources pour l’ancien Diable rouge qui a connu ses plus grands succès avec les Citizens.

Et d’ajouter à propos de son travail à Burnley : « Il a tout : l’éthique de travail, la science du jeu, il est très respecté et expérimenté. Ce qu’il a fait est si difficile et il le fait très bien (…) En voyant de plus près ce qu’ils font, je comprends parfaitement pourquoi ils sont là. Ils seront un adversaire vraiment, vraiment coriace, ils font des choses incroyables sur le terrain. »