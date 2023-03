Sam Neill, star de «Jurassic Park» révèle être atteint d’un cancer de stade 3: «Je n’ai pas peur de mourir»

Le comédien est traité depuis plus d’un an pour un cancer du sang.

Célèbre, notamment, pour son rôle de paléontologue dans la saga « Jurassic Park », l’acteur Sam Neill a révélé être traité pour un cancer du sang de stade 3. En promotion pour la sortie de ses mémoires « Did I Ever Tell You This ? », le comédien a expliqué avoir suivi une chimiothérapie avant de changer de traitement. Sam Neil y explique avoir découvert qu’il souffrait d’un lymphome T angio-immunoblastique en pleine tournée promotionnelle du dernier « Jurassic World» en mars 2022.

Dans une interview au Guaridan, il explique l’échec de sa première chimiothérapie et sa décision d’opter pour un nouveau médicament à prendre tous les mois pour le reste de sa vie. « Je me suis retrouvé sans rien à faire », dit-il. « J’ai l’habitude de travailler. J’aime travailler. J’adore aller travailler. J’aime être avec les gens tous les jours et jouir de la compagnie humaine, de l’amitié et toutes ces choses. Et du coup, j’en ai été privé. Et j’ai pensé “Qu’est-ce que je vais faire ? ” »